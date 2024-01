Rail Baltica trassi ehitus läheb sel kevadel tõesti lahti, paraku on lätlased on otsustanud, et Riiani seda esialgu ei ehitata. Miks pikalt kavandatud raudteeühendus nii vaevaliselt valmib, sellest räägime Postimehe otsesaates Rail Baltic Estonia juhi Anvar Salometsaga.