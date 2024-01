Kuna ilmad on Ukrainas järsult külmenenud, ründab Venemaa taas energeetikaobjekte. Samuti tehakse pingutusi, et tabada Ukraina õhuväe taristut. Milline on olukord rindel, sellest räägime Postimehe «Sõjastuudios» Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juhi Indrek Kannikuga.