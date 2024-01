VIDEO ⟩ Lauri Läänemets: meie eesmärk ei olnud kedagi ära tirida

Millal päriselt uute liikmete liitumise soov teieni jõudis? Kas te kutsusite neid ise?



Me tegelikult rääkisime sellest detsembrist, aga mina ütleks, et põhiline arutelu käis pühade ajal. Seni ei olnud nad seda otsust enda jaoks üldse läbi mõelnud ja meil polnud midagi seal üldse rääkida. Meie eesmärk ei olnud kedagi ära tirida.



Meie sõnum oli, et kui te tahate Keskerakonnast ära tulla, tulge sotsiaaldemokraatide juurde ja me ei vaja inimesi lihtsalt parlamenti hääletama. Kui te tulete, siis me kõik anname endale aru, siis sellega kujuneb sotsiaaldemokraatidest põhiline tasakaalustav jõud Eesti poliitikas paremerakondade vastu. Kogu austuse juures Keskerakonna valijate ja Keskerakonna enda vastu - Keskerakonnast täna liikus põhimõtteliselt ära kogu riigijuhtimise teadmine. See tähendab seda, et põhimõtteliselt täidavad seda rolli nüüd ainult sotsiaaldemokraadid Eestis.



Liitujate seas on endisi ministreid ja väga kogenud poliitikuid. Kas te lubasite ka midagi konkreetsemat ja mis rolli nad hakkavad sotsides mängima?



Me oleme öelnud, et me ei taha neid niisama. Kui nad tulevad, siis hakkame arutama, kuidas nad rohkem erakonna juhtimises osaleda saavad. Meil on märtsis sisevalimised ja minu arvates keegi neist kindlasti peaks kandideerima juhatusse, aseesimeheks ja piirkondades on meil kaasa rääkimise võimalus. Loomulikult nüüd arutame ka seda, kuidas nad rohkem saaks kaasa rääkida fraktsiooni juhtimisküsimustes. Meil on tahe seda teha, sest eesmärk ei ole see, et keegi lihtsalt kuskil oleks vaid kõigil oleks motivatsioon panustada.



Peame aru saama, et tasakaalustav jõud ühiskonnas tähendab olulisi muutusi ka kohalike omavalitsuste valimistel ja muutusi järgmistel riigikogu valimistel. Loomulikult peab neil olema ka motivatsioon seda teha. Seda kõike me saame nüüd hakata fraktsiooniga ja erakonnaga liitunud inimestega arutama.



Kas te pühade ajal Jüri Ratasega ka rääkisite? Mis tema ütles teile?



Olen Jüri Ratasega ka rääkinud ning oleme rääkinud sellest, milline Eesti tulevik peaks olema. Jüri Ratas on mulle öelnud, et tema oma otsust täna ei tee ja ma ei tea, kas ta teeb selle. See vastus on sama, mis kõigil teistel.



Võtaksite ta heameelega vastu?



Mina ütlen niimoodi, et mina Jüri Ratast hindan ning sotsiaaldemokraadid samuti. Tegemist on inimesega, kes on juhtinud Eesti parlamenti ja Eesti Vabariiki. Lisaks juhtimiskogemusele tal on ka väga tugevalt hinges see, kuidas on Eesti regionaalne areng, milline on inimeste sissetulek ja tervishoiuküsimused. See on sotsiaaldemokraatidega väga sarnane. Kui Jüri Ratas peaks otsustama mingil põhjusel ka Keskerakonnast ära liikuda, siis jah, sotsiaaldemokraatidega koos ta saaks Eestit paremaks teha küll.



Mis saab valitsuskoalitsioonist ja kas tänane mõjutab seda kuidagi?



Ei, ta ei mõjuta kuidagi valitsuse tegevust ja ka Tallinna koalitsiooni suhtes meil ei ole põhjust öelda, et kuidagi peaks koalitsiooni muutma. Tallinnas on liikumine ju koalitsioonisisene, ehk jõuvahekord säilib.



Riigis toon selle näite, et Eesti 200 ja Reformierakond võiks juba täna teha ilma sotsideta seda valitsust, aga ei tehta. Ja ma arvan, et me ei peaks ka tegema ilma Eesti 200-ta. Me oleme eesmärkides kokku leppinud ja pigem esimene asi, mida valitsus tegema peaks on küsimus selles, kuidas aidata Eesti ettevõtteid ja kuidas tagada see, et töökohad säiliksid ning et palkasid ei hakataks vähenema, ehk küsimus majandusega. Pärast seda kõik muud küsimused.



Aga sotside jaoks oleks ju praegu soodne aeg. Ka Raimond Kaljulaid ütles ka, et millal veel kui mitte praegu?



Teate, aga ma küsiks, et miks tormata ja kõike hakata lammutama? Esimene asi millega me soovime tegeleda on see, et me saaks valitsuses arutatud majandusküsimused. Teine on energeetikaküsimus, mis on väga oluline ja siis on eelarvestrateegia küsimused. Ja siis võime ka kõiki muid teemasid arutada, kui aega jääb.



Kas Keskerakond on nüüd niššipartei?



Ei, mina ei nimeta Keskerakonda niššiparteiks. Keskerakond on see, kes nad ütlevad, et nad on. Ainukene suur muutus mis täna toimus oli see, et paremerakondade ühiskondlik tasakaalustaja on tänasest Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Eks keskerakondlased peavad nüüd leidma uued inimesed, kellele ühel hetkel võibolla on võimalik anda võimalus riigijuhtimist tunda saada. Siis on neil ka see kompetents olemas. Täna Keskerakonna suurim kompetents on see, et neil on tunnetus Eesti elust väga hea ning nad on kindlasti ka väga head linnajuhid.