Valitsus kavatseb seadustada elulõpu tahteavalduse - milleks seda vaja on? Kes ja mida elulõpu tahteavaldusega keelata või lubada saab? Kuidas kavatsetakse tagada see, et surmahetkel nende soovide täitmisel midagi kusagil valesti ei lähe? Külas on terviseminister Riina Sikkut (SDE).