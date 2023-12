Üheks pööraseks õhtuks on kogu «Õhtu!» stuudio ümber ehitatud - plahvatavad kahurid, mullitavad laavat täis basseinid, laskevalmis õhupalliseinad, laululahinguteks seatud lava ning rikkalik greenroom. Aasta viimaseks lahinguks on kaptenid Jüri ja Robert valinud endale parimatest parimad tiimikaaslased ning lahingud tulevad ootamatud. Duelli astuvad omavahel: Anne Veski ja Jaagup Kreem, Genka ja Lenna, Karl Madis ja Grete Paia, Ott Lepland ja Kadri Voorand, Gerd Kanter ja Saskia Alusalu! Heategevuseks annetatakse koos kaheksale erinevale organisatsioonile! Etteruttavalt võib öelda, et püstitatud saab ka üks suur rekord!



«Aastavahetuse ÕHTU!» algab Kanal 2 eetris täna kell 21.30 ja jätkub veel ka pärast südaööd!