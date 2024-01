10.01.2024 saates "Õhtu!" räägib oma tööst noor profistrippar Rasmus Klaos. Eestis on juba aasta aega tegutsenud Ööhaldjad. Uurime, kes nad on ja kuidas nad ööelus inimesi aitavad. Soovitusi jagab naine, kes luges eelmisel aastal kokku 101 raamatut ehk vähemalt 2 raamatut nädalas. Tervitame stuudios pidulikult Aasta Mulda, milleks on leostunud gleimuld.