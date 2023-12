Majandusanalüütik Peeter Koppel rääkis Postimehe aastalõpuintervjuus, et praeguses majandusolukorras võiks rahandusminister ükskõik kes, ta ei meeldiks ikka mitte kellelegi. Ta lausus, et oleme hetkel situatsioonis, kus ressurss on piiratud, majanduses on keerulised ajad, vajadused kasvavad ja soovid on piiramatud.