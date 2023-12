Üks on see, mis oli Soome piiril. See on põhimõtteliselt hübriidoperatsioon. Aga teine asi on migratsioon kui selline. Kui me võtame kliimamuutusi, siis kliima muutub kõige rohkem ekvaatorist mõlemale poole, nii et need alad võivad muutuda lähitulevikus elamiskõlbmatuks. Kui vaadata, kus sünnib kõige rohkem lapsi, siis on see Niger, mis on Aafrikas. Aafrika on see koht, kus elanikkond jätkuvalt kasvab ja kui neil ei ole enam eluruumi, lähevad nad liikvele. Interneti kaudu on kõigil teada, et Euroopas on parem. Kliima on parem, riigid on rikkamad ja antakse toetusi. Mistõttu on loomulik, et inimene mõtleb iseendale, mõtleb oma perekonnale ja tema eesmärk on jõuda sinna, kus on parem. Me ei saa seda neile ette heita. Teine küsimus on, mida hakkab Euroopa tegema. Moslemiriikidest tulevad pagulased toovad endaga kaasa omad reeglid. Nii nagu on välismaale läinud venelastest paljud endiselt õigeusu ja Vene impeeriumi poolt, nii on ka need inimesed endiselt moslemi usku ja nad ei taha kohalikke kombeid omaks võtta. Nad tahavad peale suruda oma kombeid, eriti kui nad elavad eraldi kogukondades. Meil moslemeid eriti ei ole ja paljud neist on viina joovad moslemid ehk nõuka ajal kusagilt Kesk-Aasiast tulnud ja nendega on vähem probleeme. Aga seda peavad riigid arvestama ja arvestavadki, sest praegu isegi Taani, kes oli äärmiselt liberaalne, muutnud oma immigratsioonireeglid väga rangeks. See on paratamatus, sest ka jänes näitab hambaid, kui ta nurka suruda. Ja järelikult ka needsamad vasakliberaalid, kes toetasid immigratsiooni, hakkavad mõtlema, et pagulased tekitavad rohkem probleeme, kui rahuldust, et me oleme täitnud oma humaannset kohust.