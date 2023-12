Ajakirjanik ja endine diplomaat Harri Tiido rääkis Postimehe aastalõpuintervjuus, et Ukraina sõda on tulenevalt paljuski lääneriikide laiskusest või soovimatusest piisavalt relvi anda, venima jäänud. Uued konfliktid on tema hinnangul võtnud ära osa ameeriklaste tähelepanust.