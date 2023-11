Riigikogu on taaskord töötõkestamise tõttu umbe jooksnud. Kas parlamentaarsus on Eestis ohus? Kas Keskerakonnast saab niššipartei ning miks on Isamaa reitingutabelites juhtima läinud? Stuudios on Isamaa fraktsiooni liige Jaanus Karilaid.