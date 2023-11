MIS UUDIST? ⟩ Indrek Tarand: ma ei saa aru, miks ei sulge Eesti oma piiripunkte sarnaselt Soomele

Tarand sõnas, et ta osales õpetajate hoiatusstreigil isegi ning avaldas lootust, et tuleb ka järgmine. «Kui mingeid lahendusi ei pakuta ja õpetajatel on ikkagi selg vastu seina, siis kuhu seal ikka minna,» märkis ta.

Seejärel jõuti aruteluga teise päevakajalise teemani - ränderünne Soome piiripunktides. Teatavasi on Eesti piiri seni katsetanud 19 kolmandate riikide kodanikku, kuid erinevalt Soomest pole piiripunkte siinmail suletud.

«Mina ei ole päris täpselt aru saanud, miks me pole Soomega ühte jalga käimas selles asjas,» ei mõistnud Tarand. Küsimusele, kas ehk on 19 asüülitaotlejat piiri sulgemiseks veel väike arv, küsis Tarand vastu, kas meil on liiga vähe Vene okupatsiooni olnud: «Ei ütleks!» Tema silmis on Eesti seni liiga leebelt reageerinud.

«Paar Narva elanikku televiisoris ütlesid, et oi, see on paha, nad ei saa Ivangorodis käia. Esiteks, saate küll, te ei saa lihtsalt tagasi! See probleem võib-olla tekib. Teiseks oleks see ju haruldane võimalus peaminister Kaja Kallasele,» viitas ta idavedude skandaalile.

Tarand rõhutas, et jutt on lühike sõltumata sellest, mis jutupunkte Venemaa piiride sulgemisest leida loodab: «Kes tahab Eesti Vabariigi iseseisvuse ja demokraatliku põhiseaduse vastu olla, selle jaoks on väravad nii Koidula piiripunktis kui ka mujal avatud.»

Tarand arutles ka Venemaa võimuvastaste üle, kellest suur osa on üle ilma laiali. «Niipea, kui midagi on - Berliinis, Helsingis - tõusevad nad nagu maa alt ja hakkavad etendama Venemaa imperialistlike huve,» sõnas ta, lisades, et lahti sellest suhtumisest need inimesed ei saagi. «See juurikas on nii suur.»

Milliseid tabavaid näiteid tõi Tarand ajaloost, kuula saatest!