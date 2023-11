MIS UUDIST? ⟩ Randjärv Kaja Kallase NATO kohast: ei teki olukorda, et meie enda mees Havannas

Sünnitusmajade Fondi tegevjuht on Randjärv. «Me oleme välja tulnud kampaaniaga, mis mõtleb isade ja nende tervise peale. Ehk siis lapsed ei sünni isata ja issid ei sünni lasteta. Kui mees on terve, siis on ta terve isa ja jaksab lapsega tegeleda ning last ka sünnitada,» rääkis Randjärv.

«On selline stereotüüp, et me justkui vaataksime emmesid ja beebisid, kuid kas ilma isata oleks ta ilmale tulnud. Kindlasti mitte!» rääkis Randjärv. Ta lisas, et väga palju tegelevad nüüd isad lastega, jäävad isapuhkusele ja kärutavad linnapildis beebisid ringi.

Lisaks on fondil ka kunstikampaania. «Inimene, kes annetab saab ka midagi vastu! Meie kunstikampaania on üks paremaid ja toredamaid koostöid,» lausus Randjärv.

Kallas NATO peasekretäriks?

Peaminister Kaja Kallas ütles teisipäeval Politico kaitsefoorumil, et on avatud võimalusele saada NATO järgmiseks peasekretäriks. Normeti sõnul oleks meie oma inimene sellises tipus - see võib Eestile hea olla.

«Täna ütlevad ka europarlamenti valitud inimesed, et nad tegelikult ei saa seista ainult Eesti huvide eest. Rääkimata NATOst. Ei teki selline variant, et meie oma mees Havannas,» lausus Randjärv. «Kaja Kallas on välispoliitiliselt tugevam kui sisepoliitiliselt. Võib olla oleks tast saanud väga hea välisminister Eestile,» rääkis Randjärv.

