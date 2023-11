OTSE POSTIMEHEST ⟩ Tsahkna: Helenius ei saa raha eest osta endale erakonna juhti

Erakonna üks suurrahastajaid Joakim Helenius on kutsunud üles boikoteerima erakonna juhi valimisi ja öelnud, et Eesti 200 on valinud Putini Venemaa tee, see on ikka väga karm väljaütlemine?

Joakim Helenius on ettevõtja ja kindlasti on tal palju raha, aga ma arvan, et Eesti ühiskonnas laiemalt ja eriti Eesti 200-s, mis on noor ja väga avatud ning demokraatlik erakond, ei ole kohta sellisel arusaamisel, et raha eest saab osta endale kas ametikoha või sobiva erakonna esimehe. Selline oligarhiline lähenemine lihtsalt ei sobi meie ühiskonda. Sama probleem on viimastel aastatel olnud ka ühel teisel erakonnal, kus samuti taheti osta raha eest endale sobivat poliitikat ja tegelikult sellel erakonnal tollel ajal hästi ei läinud. Mina olen väga selgelt seisukohad, et erakondi tuleb toetada maailmavaate pärast, aga ei saa panna hinnalipikut külge, et mulle üks inimene sobib ja teine ei sobi või mulle üks poliitika sobib ja teine ei sobi või et ma tahan saada oma raha eest mingit ametikohta. Sellisel arusaamisel ei ole Eesti 200-s kohta. Kindlasti ei saa mitte ühtegi Eesti erakonda võrrelda täna, kus Putini Venemaa tapab sadu tuhandeid inimesi, küüditab lapsi ja viib läbi agressiooni Ukrainas, Putini erakonnaga. See näitab, et väärtushinnangud on valed või ei saa ta lihtsalt aru, mis toimub.