Järjest enam tuleb teateid Ukraina vägede edasiliikumisest Dnepri idakaldal ning juba on juttu ka sellest, et ukrainlased kasutavad selles paigas soomustehnikat. Kui suurt edu seal saavutada võiks, sellest räägime Postimehe «Sõjastuudios» julgeolekuekspert Rainer Saksaga.