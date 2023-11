OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kristina Kallas: peame veenma Reformierakonda, et õpetajate palgatõusuks ei piisa ainult haridusministeeriumi kärbetest

Järgmisel aastal tõuseb õpetajate palgafond 4,3 protsenti, see kokkulepe on meil valitsuse tasandil olemas. Lisavahendeid ei ole meil järgmiseks aastaks tõesti võimalik leida. Samas ootavad õpetajad, et valitsusel oleks kindel plaan, mis saab järgneva nelja aasta jooksul. Oleme ju andnud lubaduse, et õpetaja palk jõuab 120 protsendini Eesti keskmisest palgast ja seda lubadust tuleb ka päriselt täitma hakata. Selleks on aga nelja aasta peale kokku vaja 140 miljonit eurot ning seda raha ei ole võimalik kärpida haridusministeeriumi eelarvest. See tähendaks, et me hakkaksime kärpima teadusraha, kõrgharidusraha või siis ka näiteks kutsehariduse raha. Ma olen nõus rahandusministriga selles, et ka haridusministeeriumi eelarvest on võimalik kärpida, aga me ei saa arvestada sellega, et kogu õpetajate palgaraha tuleb haridusministeeriumi eelarve realt. Seda lihtsalt ei ole võimalik sealt kokku kärpida. Nii et peame jõudma kokkuleppele, kui palju on võimalik leida õpetajate palkadeks raha sisemiste ressursside arvelt ja kui palju on vaja raha juurde riigieelarve muudest vahenditest.