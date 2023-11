Viimastel kuudel on Eesti erakondade toetusmaastik radikaalselt muutunud. Ülikiirelt oma toetust kasvatanud Isamaa on juba ammu seljatanud pigem langeva toetusega Keskerakonna ning jõudnud sisuliselt samale tasemele samuti langeva toetusega Reformierakonnaga. Mitmendat nädalat järjest on kõige populaarsem erakond Eestis EKRE, kelle toetus on olnud alates suve algusest pigem stabiilne. Mida see tähendab Eesti poliitikale ning kuidas see võiks mõjutada peagi saabuvaid Euroopa Parlamendi valimisi, sellest räägime Postimehe otsestuudios Euroopa Parlamendi saadiku Jaak Madisoniga(EKRE).