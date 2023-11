OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kliimaministeeriumi asekantsler: jäätmemaks tuleb kõige rohkem kaks eurot kuus

Mis jäätmereformiga muutub – jäätmete liigiti kogumine käib ju ka praegu?

Jäätmete liigiti kogumine tõesti mitmel pool ja mitmes omavalitsuses käib, aga kui me räägime Eestist tervikuna ja vaatame statistikat, siis paraku leidub segaolmejäätmetes kolmandik biojäätmeid ja kolmandik pakendijäätmeid, aga need ei peaks seal olema. Need peaksid olema eraldi sorteeritud ja liikuma eraldi jäätmevoona vastavatesse käitlusrajatistesse.

Kui otsida süüdlast ja vaadata, miks need jäätmed õigesse kohta ei jõua, siis ei ole ju kõigil inimestel isegi võimalust liigiti kogutud jäätmeid ära anda. Inimene võib küll jäätmeid sorteerida, aga vähemasti eramajade juures on ainus võimalus panna need ikka ühte konteinerisse kokku.

Jäätmereformi eesmärk ongi tuua erinevad konteinerid kodu lähedale. Samuti on eesmärgiks mõnes mõttes võimestada kohalikku omavalitsust, sest tänase jäätmemajanduse korraldusmudeli juures, on omavalitsus mõnes mõttes statisti rollis. Tal on seadusest tulenev kohustus korraldada jäätmeveo hankeid, aga seda saab teha väga kindlatel tingimustel. Omavalitsused midagi täiendavalt teha ei saa ja neil ei ole selleks ka raha.