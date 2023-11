Eesti-Rootsi vahelise sidekaabli purunemine ning ka Eesti-Soome sidekaabli ja Balticconnectori ühenduse purunemine näitab, et meil pole tegelikult ülevaadet, mis Läänemerel toimub. Kas tegemist on lihtsalt majandusprobleemidega või tähendab see ka julgeolekuohtu, sellest räägime Postimehe otsesaates kaitseminister Hanno Pevkuriga.