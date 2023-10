Käes on Halloween! Millised õudusfilmid või pöörased tegelased oli grimeerijatele selle aasta Halloweeni inspiratsiooniks? Maitseme erinevaid roogasid, mis näevad välja nagu inimese sisikond või nahkhiire tiivad. Külas on parfüümiekspert, kes on koostööd teinud nii Armani, Viktor&Rolfi, Burberry, BOSSi, Kylie by Kylie Jenneri ja Kim Kardashiani parfüümibrändidega. NOEP ja Gameboy lähevad suurel laval teineteise vastu võistlustulle - kui valmis nad selleks on, testime ära!