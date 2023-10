SÕJASTUUDIO ⟩ Rainer Saks: ukrainlaste rünnak uute rakettidega võis olla veelgi edukam, kui meediast paistab

Rünnakud on olnud väga edukad ja ma kipun arvama, et need rünnakud on olnud veel edukamad kui see praegu meediast paistab. USA ei ole ju kuni tänase päevani avalikult öelnud, et ta on need relvad Ukrainale üle andnud. Kui Ukraina president külastas Washingtoni, siis nad ju teatasid, et rakettide üleandmist ei ole otsustatud. Takkajärgi selgub, et ameeriklased siiski leppisid Zelenskõiga kokku, et raketid antakse üle. Pole selge, millal täpselt üleandmine toimus, aga venelastele tuli see siiski täieliku üllatusena. Tundub et see rünnak on olnud väga hästi planeeritud, nii et kahju Vene armeele on väga suur. On üllatav, et Vene luure ei suutnud tuvastada, et uued raketid on Ukrainas kohal ja valmis kasutamiseks.