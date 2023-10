OTSE POSTIMEHEST ⟩ Yana Toom: ma ei hakka kaklema esinumbri pärast europarlamendi valimstel, kui Jüri Ratas seda tahab, siis ta selle saab

Te peate sel teemal ikkagi rääkima Tanel Kiigega, tema on fraktsiooni esimees. Aga jah, me ei taha lammutama minna, sest ühiskond on praegu niigi polariseerunud, inimesed väsivad ära. Kui kaks räuskavat erakonda omavahel kaklevad, oleks pooli valida vastutustundetu. Nii et me üritame jääda soliidselt keskele.

Esiteks on tugev nimekiri hea asi ja teiseks ei toimu europarlamendi valimised õnneks homme. Usun, et selleks ajaks, kui need toimuvad, on meie reiting juba selgelt tõusvas trendis, nii et mina jääksin eesmärgina ikka kahe koha juurde. Aga mis puudutab omavahelist konkurentsi, siis see ei ole ju normaalne, kui sul on nimekirjas üks nii öelda täht ja ülejäänud inimesed, kes saavad piltlikult öeldes kümme häält. Nii et mul on väga hea meel, et Jüri tahab kandideerida. Meil ei ole ametlikku otsust, kes on esinumber, aga kui Mihhail mulle helistas ja küsis, et mis ma arvan eurovalimistest, siis ma vastasin, et Mihhail, ma ju saan aru, mida sa küsid, muidugi peab esinumber olema Jüri Ratas. Meil ei ole erakonnas ülearu endiseid peaministreid ja inimest, kes juhtis erakonda seitse aastat. Siin pole mingit küsimust, et ma hakkan nüüd kaklema esikoha pärast, muidugi mitte. Nii et kui Jüri seda tahab, siis Jüri selle saab.