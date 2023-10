Kolmapäevases Õhtu! saates on külas seksuaalnõustaja, kes pakub lahendusi, mis on paaride sekselu parandanud. Kristi Timmer pani täna kaarte, et saada selgust, mis enne aasta lõppu veel juhtuda saab. Saatejuhid käisid Eesti esimeses näojõusaalis. Lisaks räägib vanemlusmentor, millised on tänapäevased kasvatusmeetodid.