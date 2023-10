Neljapäevases Õhtu! saates on külas psühholoog, kes ütleb oma kogemuse pealt, milliste raskuste puhul annab suhet päästa ja millistel juhtudel minnakse pigem lahku. Elina Pähklimägi toob lavale koolitraumadest pakatava teatritüki.

Külla tuleb hinnatud videograaf, kes on käinud 180 pulmas üle maailma! Millised neist on olnud kõige eksklusiivsemad ja meeldejäävamad, saame teada täna kell 21:30.