Teisipäevases Õhtu! saates on külas mees, kellele öeldi pärast seksi, et see oli kohutav. Tänaseks on ta õppinud parimaks armatsejaks ning jagab oma kogemust. Lööme "Korra majja" koos Kethi Uibomäe ja professionaalse korrastajaga ning läheme Vapianosse uusi pastaretsepte välja mõtlema.