OTSE POSTIMEHEST ⟩ Jevgeni Ossinovski: Vihulas tundus algul, et las need eelarvereeglid lähevad ja võtame aga laenu

Ei too. Selle koha pealt ma küll ütleks, et tulemus on pigem positiivne. Kui me Vihulas kokku saime, oli tunnetus selline, et las need reeglid üldse lähevad. Seis on raske, on majanduslangus ja võtame aga laenu peale. Aga kui oleksime reeglid lihtsalt lõdvaks lasknud, oleks see tähendanud, et aastal 2027 tulnuks juba 500 miljonit lihtsalt intressideks maksta. Leidsime selles olukorras ühiselt, et seda teed me ei lähe ja püüame siiski võimalikult palju parandada ka eelarvepositsiooni. Lõpuks otsustati, et läheme siis juba Euroopa Liidu üldraamistiku peale. See kindlasti tähendab jätkuvalt miinust, see tähendab, et meie võlakoormus ei vähene vaid tõuseb, aga täiendavad maksud oleksid majanduse olukorra veelgi keerulisemaks muutnud.

Meie oleksime teinud teistmoodi ja meie ettepanek on kõigile teada, aga see ei leidnud koalitsioonis toetust. See on aus vastus, ega siin polegi midagi öelda. Kaks parempoolset erakonda on olnud paljudes majanduspoliitilistes küsimustes meist erineval arvamusel ja see oli üks nendest. Samas on mul hea meel, et peaminister meie sõnumi peale, et ka pangad peavad olukorras, kus nende kasumid on meie kõigi arvelt väga suured, solidaarsemalt panustama, siiski tegi selle pingutuse ja leppis pankadega kokku. Nii et me saame arvestada järgmisel ja ülejärgmisel aastal täiendava tuluga, millega me muidu ei oleks arvestada saanud. Kui meil ei oleks seda täiendavat tulu võimalik eelarvesse planeerida, oleksime pidanud kas võtma rohkem laenu või siis leidama täiendavaid tulumeetmeid. Sellele, kas pangad oleksid muidu ka selle summa välja võtnud või mitte, oskavad nemad kõige paremini vastata. Hea on see, et meil on võimelik eelarves täiendava tuluga arvestada. Kui küsida, kas see on meie vaates maksimum, siis vastus on, et ei ole.