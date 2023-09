Viimastel nädalatel on kütnud kirgi võimuvahetus Narvas, mille tagamaad on osaliste sõnul «punase» maiguga tänavanimede vahetamine ja usaldamatus senise linnapea Katri Raiki suhtes. Mis saab Narvast edasi ja kas uus koalitsioon pöörab oma näo ida poole? Stuudios on Narva poliitik ja riigikogu liige Aleksei Jevgrafov.