SÕJASTUUDIO ⟩ Rainer Saks: venelased ei suuda enam läbi viia suuri pealetungioperatsioone

Sõltub sellest, millise positsiooni Ukraina talveks saavutab. Esimene suur küsimus on, kas Ukraina suudab hoida initsiatiivi ja jätkata pealetungi või suudab hoopis Venemaa uuesti initsiatiivi enda kätte võtta. Kuna Venemaa juht on täiesti kategooriliselt eitanud soovi korraldada mobilisatsioon ja väidab, et vabatahtlike värbamine on olnud väga edukas, mis kindlasti ei vasta tõele, siis on ukrainlaste suurim lootus, et Venemaa juhtkond on teinud väga sügava strateegilise valearvestuse ja neil on tekkimas võimalus Vene sõjavägi siiski lähemate kuude jooksul taganema sundida. Arvan, et Ukraina suudab ka talvel pealetungi jätkata. Kõige suurem takistus on sulailmad, aga kuna praegu kasutatakse soomustehnikat vähe, sest kumbki pool ei taha seda kaotada ja pigem toimetatakse erioperatsioone selliste väikeste jalaväerühmadega, siis seda saavad nad teha ka edaspidi. Samamoodi saavad nad ka edaspidi kasutada suurtükituld. Logistika läheb küll natuke kohmakamaks, aga see on probleem mõlemale poolele. Ukraina väitel ei suuda Venemaa enam läbi viia suuri pealetungioperatsioone, sest Ukraina on tõrjumas nende laevastikku ning üritab tõrjuda kaugemale ka nende lennuväge. Ainuke viis, kuidas Venemaa saab näidata, et ta üldse kuidagi võib pretendeerida Ukraina ründamisele, on korraldada raketirünnakuid. Nii ukrainlased kui Suurbritannia luure on väitnud, et Venemaa valmistab ette uusi raketi ja droonirünnakuid Ukraina energeetikataristule. Aga talved ei kordu täpselt sama moodi, õhutõrjevõimekus on paranenud. Seda pole küll piisavalt, säärast abi oleks saanud palju rohkem anda, aga ma olen talve suhtes optimistlikum. Kui Venemaa tõesti ei vii septembris või oktoobri alguses läbi uut mobilisatsiooni, siis ei teki neil üldse ründevõimekust ja siis on Ukrainal ikkagi lootust see sõda võidu poole lükata.