Ukraina sõjaväeluure teatel on õnnestus Ukrainal tagasi vallutada Mustal merel Krimmi lähedal asuvad gaasi- ja naftaplatvormid, mis olid Venemaa kontrolli all alates 2015. aastast. Kas see võiks olla samm kogu Krimmi vabastamise suunas ja kui palju on üldse suve jooksul edasi liigutud, sellest räägime Postimehe «Sõjastuudios» Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juhi Indrek Kannikuga.