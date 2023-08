Ukraina väed on viimastel päevadel saavutanud rinnetel mõningast edu ja olukord on muutunud pingeliseks ka Mustal merel, kus tule all on nii laevad kui mõlema poole sadamad. Kas olukord Mustal merel võib veelgi keerulisemaks minna ja millised suunas on ukrainlased rinnetel edasi liikunud, sellest räägime Postimehe «Sõjastuudios» riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescuga.