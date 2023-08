Isamaa erakonnaga seotud Pere Sihtkapital sai rahvastikuregistrilt tuhandete naiste andmed, kuna viitas, et tegemist on Tartu Ülikooli uuringuga. Kas isikuandmed on liiga kergesti kättesaadavad, sellest räägime Postimehe otsesaates endise justiitsministri, riigikogu liikme Maris Lauriga(RE).