Euroopa riigid on juba sõja algusest saadik rääkinud vajadusest, kasutada Venemaa külmutatud varasid Ukraina abistamiseks. Paraku pole üksiki riik seda siiani teha suutnud. Miks see nii keeruline on, sellest räägime Postimehe otsesaates rahvusvahelise õiguse professori Lauri Mälksooga.