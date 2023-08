Suvi on poliitilisel maastikul mõnevõrra rahulikum aeg, kuid valijate erakondlikud eelistused arenevad ja muutuvad sellest hoolimata. Eesti 200 toetus on järjepidevalt ja kiiresti langenud, kuid hetkel paistab, et langus on peatunud. Mis saab mitte enam nii uuest parlamendi- ja valitsuserakonnast edasi? Oodatust halvem valimistulemus tõi esile pinged Keskerakonnas, mille tulemusena saab erakond endale peagi uue juhi. Kuidas on Keskerakonna toetus viimasel ajal arenenud ja mida sellest oletada võiks? Samuti ei ole kevadised valimised veel liiga kaugele minevikku jäänud ning veel on võimalik valijatelt uurida, mille pärast nad ühe või teise erakonna poolt hääletasid. Milliseid põhjendusi valijad siin erakondade lõikes toovad? Nende teemadel arutavad Postimehe otsestuudios politoloogid Martin Mölder ja Tõnis Saarts.