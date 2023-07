Otse Postimehest ⟩ Kui suure summa automaks rahakotist röövib?

Kasutatud autode müük. Foto on illustratiivne.

Valitsuskoalitsiooni loodaval automaksul on üks eesmärk: korjata eelarvesse raha. Oodatavad 120 miljonit lisaeurot on ainus konkreetne asi, mis välja öeldud. Ametlikku visiooni antud maksu olemusest pole veel avalikkusele tutvustatud. Eesti Autoomanike Liidu juhatuse esimehe Priit Tammeraidi sõnul on automaksu kehtestamine küsitav nii otstarbekuse kui ka eetilisuse seisukohast.