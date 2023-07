Riigikogu liikme Peeter Tali (Eesti 200) arvates ei näi ajakirjanduse tulevik kõige helgem, sest digihiiud on toonud meie meediamaastikule kaose.

Ukraina väed on saavutanud juunis alanud vastupealetungis järkjärgulist edu, kuid ei ole suutnud seni teha otsustavat läbimurret. Milline on olukord rindel ja kus oleks ukrainlastel võimalik lähinädalatel läbi murda, sellest räägime Postimehe «Sõjastuudios» strateegilise kommunikatsiooni eksperdi ja riigikogu liikme Peeter Taliga.