Otse Postimehest ⟩ Sünoptik Helve Meitern: laulupeol on vaja end nii päikese kui ka vihma eest kaitsta

Millal teil tuli esimest korda laulu- ja tantsupeo jaoks ilma ennustada?

See oli aastal 2009. Õnneks oli tookord päris hea ilm, nii et aeti kuivalt läbi. Aga kuna laulupidu venis ettenähtust pikemaks, said viimased külastajad siiski kaela sahmaka vihma.

Ajaloost on teada, et tõsine sadu oli 1960. aasta laulupeol. 2004. aastal jäeti paduvihma pärast ametlik rongkäik ära, ent kadunud maestro Eri Klas kutsus pidulisi sellest hoolimata laulupeo tule järel ühiselt lauluväljakule sammuma. Kumba on pidude ajal olnud rohkem: kas päikest või vihma?

Päikest on olnud kahtlemata rohkem, sest pärast vihma tuleb päike välja. Umbes kolmandik laulu- ja tantsupidudest on olnud ka päris kuivad, mis tähendab, et enamusel kordadest on vähemalt mingi vihmasagar taevast alla tulnud. 2004. aasta peol oli vett muidugi eriti palju - siis sadas korraga maha üle poole kuu normist.

Mis ilma meil eeloleval laulupeol reedest pühapäevani oodata on - kas tuleb selga ajada paksud vammused, kimbutab paduvihm või särab päike?

Ei ole ühte ega teist, ent kõike on natuke. Reedel saab tantsijatel olema päris hea päev, mõni vihmasagar võib küll tulla, aga peolised jäävad ilma suurema sajuta.