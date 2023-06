«Mis uudist?» on uus Postimehe video-podcast, mis jõuab vaatajateni paaril korral nädalas kell 11. Millised on reaalajas suurimad klikimagnetid ja tähtsaimad uudised? Sellest stuudios räägimegi. Saates on saatejuht Mart Normet, Eesti uudiste päevatoimetaja Loora-Elisabet Lomp ja külaline Reet Linna.