Eestis algas tuleohtlik aeg, mis tähendab, et metsas on lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine keelatud. Kui palju on metsatulekahjusid ja mis saab jaanituledest, sellest räägime Päästeameti päästetöö osakonna valmisoleku talituse juhi Leho Lemsaluga.