Valitsus otsustas tõsta ka ajakirjanduse maksumäära. Mida see tähendab väljaannete jaoks ja kas ajakirjandus on vaid äri või on tal laiem ühiskondlik tähendus, sellest räägime «Maalehe» peatoimetaja Hindrek Riikoja ja ajakirjandusekspert Väino Koorbergiga.