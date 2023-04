MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Mart Võrklaev: Kodualuse maa maksu vabastuse kohustuslikkus kaob

Miks te turismiettevõtjaid eriliselt karistate, et nende teenuste käibemaksumäära tõstate üheksalt protsendilt korraga 22 protsendini?

Me vaatasime kõik käibemaksuerandid üle. Jah, turismiettevõtjatel oli koroona ajal raske, täna on nad end tugevalt kogumas. Anname endale aru, et see on keeruline otsus, aga riigil on veel keerulisem. Kui käibemaksumuudatused jõustuvad muidu 2024. aastal, siis turismivaldkonnas teeme seda 2025. aastal.

Mis on need kolm asja, mida soovite ministrina kindlasti ära teha?

Esiteks võtame suuna riigieelarve tasakaalu suunas, mis on praegu suures miinuses (üle nelja protsendi SKPst– toim). Järgmisel aastal proovime jõuda kolme protsendilise puudujäägini SKPst, mida on vaja, kuna jõustuvad uuesti Euroopa liikmesriikide eelarve reeglid. Järgnevatel aastatel tuleb tööd teha, et saavutatud taset hoida.

Teiseks leppisime kokku, et veel enne tuleva aasta eelarve tegemist on ministritel ülesanne leida oma valdkonnast kokkuhoiukohti. Minu ülesanne on toetada teisi ministreid.

Samuti lisandub pikem plaan – eelarve koostamine nullist nelja aasta jooksul. Seda tööd pole võimalik teha paari kuuga, vaid igal aastal püüame kokku hoida mingis valdkonnas.

Kolmandaks see, et Eestil on viie aasta jooksul võimalik rohereformi läbiviimiseks investeerida üle 6.2 miljardi euro Euroopa Liidu raha. Lisaks on veel eelmise perioodi vahendeid kasutamata.

Miks nii?