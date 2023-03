ERISAADE ⟩ Läänemets: ma ei teadnud, et Vaheri tegevust uurib kaitsepolitsei

Mulle on see sama suur ehmatus kui ka kõigile teistele, kes sellest teada said. Ma kinnitan, et esitatud on siiski kahtlustus, süüdistust veel esitatud ei ole ja uurimistoimingud alles kestavad. Mis täpselt oli ja kuidas oli, seda mina siseministrina öelda ei oska, see info on prokuratuuril. Ma loodan, et nad on väga veendunud selles, mida nad teevad, sest see on päris tõsine süüdistus politseijuhile.