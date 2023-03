OTSE POSTIMEHEST ⟩ Lauri Läänemets: Alampalga tõstmisega toimubki jõukuse ümber jagamine

Me oleme seda teemat põhjalikult uurinud. 1600 inimest töötab omavalitsustes, 1900 riigi palgal ja 30 000 erasektoris. Kui sinna 1200 euro peale jõuda, puudutab see juba 100 000 inimest.

Näiteks kui kahel miinimumpalgaga töötajal jõuga palka tõsta ja see muutub kõrgemaks nende ülemuse omast, on palgatõstmisi korraga palju rohkem.

Lõpuks mõjutab see kõiki palku. Hästi kitsalt vaadates on see ühe ettevõtte jaoks võib-olla keeruline, aga suures pildis, kui see toimub kogu riigis, toimubki jõukuse ümber jagamine. Ehk need, kellel on täna vähem raha, nende teenus läheb natuke kallimaks, et kusagilt palkade maksmiseks raha sinna juurde tuleks.

Samuti on Euroopa parlament otsustanud, milline peaks olema liikmesriikides alampalk. Sellel aastal peaks olema Eestis alampalk 900 eurot. Me oleme kõvasti sellest Euroopa põhimõttest maas. Eestis on Euroopa keskmised hinnad, isegi kõrgemad hinnad, aga sissetulekutes peaksime olema kusagil taga. Meie ambitsioon peaks olema sama nagu igal pool.

Nõus, osade ettevõtete jaoks on alampalga tõstmine keeruline, eriti maapiirkondades. Sellepärast me räägimegi seal erinevatest ettevõtluse toetustest, et maapiirkondade töökohad nii palju pihta ei saaks. Ent kindlasti tuleb seda ka ette.

Aga kui Eestis on tööjõupuudus, siis seda, et inimene tööta jääb, suure tõenäosusega ei juhtu.

Kuid riigi konkurentsivõimet palkade massiline tõstmine ometigi mõjutab?