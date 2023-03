VALIMISSTUUDIO ⟩ Seeder: Meie ei tee koostööd poliitikutega, kes teevad koostööd Prigožiniga

«Ma võin kinnitada küll seda, et Isamaa on kogu aeg olnud sellel positsioonil, et meie ei tee nende poliitikutega koostööd, kes ei jaga Eesti julgeolekupoliitikat, või nendega, kes teevad koostööd Prigožiniga. Ükskõik, millisesse erakonda nad kuuluvad. Nendega Isamaa koostöö välistab,» teatas Isamaa juht Helir-Valdor Seeder.

Täpsustavalt küsimusele, kas olukorras, kus seost EKRE ja Prigožini vahel tõendatud pole, nad EKREga koostööst ära ei ütle, vastas Seeder, et lähipäevad toovad selguse, kas Eesti poliitikutel on mingeid kontakte olnud või mitte. «Me lähtume sellest,» jättis Seeder otsad lahtiseks.

Martin Helme teatas seepeale, et tegemist on Eesti valimistesse sekkumisega Kremli infooperatsioonide abil ja seda Kremlist ette söödetud infot kasutavad Helme sõnul eriti usinasti ära just liberaalid – Reformierakond, ja Eesti meedia läheb sellega rõõmsalt kaasa.

«Te kõik teate, et mingit Prigožiniga koostööd pole mitte kellelgi olnud peale Lauri Läänemetsa erakonnakaaslase Raimond Kaljulaidi, kes 2019. aastal võttis vastu raha Vene ärimeestelt, kes on otseselt seotud Kremliga. See on ainus koostöö, mida me teame,» ütles Helme ja lisas, et tema erakond on teinud pöördumise ka kaitsepolitseile.

Küsimus, kas olukorras, kus EKRE-l jääb poliitilisi liitlasi aina vähemaks, oleks nad koalitsiooni pääsemise nimel valmis ka peaministritooli Jüri Ratasele või Isamaale loovutama, pani Martin Helme keerutama.