Ukraina sõda on tõmmanud poliitika keskmesse julgeoleku. Millised peaksid olema järgmised sammud Eesti julgeoleku ja kaitsevõime tagamisel ning kas on oht, et valimisvõitluse käigus saab riigikaitseteemast hoopis julgeolekuoht, sellest räägime Postimehe «Valimisstuudios» Kalev Stoicescu (Eesti 200) ja Kalle Laanetiga (RE).