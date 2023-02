SÕJASTUUDIO ⟩ Raivo Vare: tõeline tagasilöök tuli Vene majandusele alles jaanuaris ja see protsess on jätkuv

Ikka on mõjutanud, aga nad on mõjutanud aeglasemalt ja vähem, kui võib-olla algetapis loodeti. See on osaliselt seotud Venemaa majanduse struktuuriga, aga teisalt ka sellega, et sanktsioone on tilgutatud samm-sammult, samas on seal ka omad loogikad, miks nii on tehtud.

Ega siin valearvestusi väga palju olnudki, juba algusest peale oli Euroopa Komisjoni loogika, et sanktsioonid ei tohi tekitada rohkem kahju meile kui neile. Vene riigi tulubaasist suur osa tuleb otseselt nafta- ja gaasisektorist, samas sanktsioonide rakendamisel kardeti, et tagasilöögid Euroopale tulevad liiga suured. Just seetõttu rakendati sanktsioone kevade asemel sügisel ja toornafta puhul hakkasid need kehtima alles detsembrist, mis tähendab, et tegelikult üleminekuaeg alles nüüd lõppes. Gaasi puhul ei tahetud ju algul üldse sanktsioonidest rääkida. Kui meelde tuletada, siis Euroopa Liidus räägiti algul, et sõltuvus Vene gaasist on nii suur, et ei ole üldse võimalik lähema kahe aasta jooksul midagi teha. Sellele rajas on arvestuse ka Putin, kes kehtestas omalt poolt gaasitarne sanktsioonid alustades gaasisõda Euroopa vastu, et mõjutada Euroopat olema pehmem ja mitte toetama nii palju Ukrainat ning lõikas sellega endale näppu. Kuna sanktsioonid Venemaal tulid siiski liiga hilja, oli vaatamata väikesele kukkumisele sealne majandusseis möödunud aastal üsna muutumatul tasemel. Aga nüüd jaanuarist tuli esimest korda tagasilöök. Avalikuks tuli ka see, et 25 miljardi dollariline riigieelarve puudujääk tekkis ainuüksi jaanuarikuu jooksul, sest nüüd ei ole hinnad enam üleval. Sanktsioonid mõjutasid hindu nende alanemise suunas ja isegi Indiasse või Hiinasse müümisel ei saadud seda raha, mida loodeti, müüdi palju odavamalt. Teiseks kukkusid ka kogused. Nüüd ennustatakse, et see on jätkuv protsess ja väga terav, sest ei ole võimalik asendada kogu ulatuses kaotatud Euroopa turgu. Nii et tagasilöögid Vene majandusele alles tulevad.