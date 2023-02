VALIMISSTUUDIO ⟩ Kelle rahakotti ja kui sügavale poliitikud peale valimisi ronivad?

Valimislubadused on pompöössed ja nende hinnalipikud ületavad suisa koroonaaja kriisiabiks läinud summad. Enamik erakondi ületab lubadustega julgelt miljardi euro piiri. Kelle tasku kallale ja kui sügavale peale valimisi ronitakse, et kõik see kinni maksta? Või tegeletaksegi õhu müümisega ja valijate teadliku lollitamisega?