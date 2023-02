Kas ravikindlustus peaks olema kõigil Eesti elanikel? Kuidas kiirabi ja EMO järjekorrad kaotada? Kas Tallinna haigla ehitamisele on paremaid alternatiive? Kuidas panna perearstid vastuvõtte tegema nelja tunni asemel seitse tundi? Kui palju see kõik maksma läheb? Stuudios on Priit Sibul (Isamaa) ja Tõnis Mölder (Keskerakond).