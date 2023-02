Eelmise nädala lõpul teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et Venemaa on asunud vägesid ümber paigutama, et Euroopale ja maailmale kätte maksta. Kas venelased on suutelised suuremaks pealetungiks, sellest räägime Postimehe «Sõjastuudios» julgeolekuekspert Rainer Saksaga.