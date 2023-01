Rahvusvaheline olümpiakomitee teatas eelmisel nädalal, et enamik olümpialiikumise osapooltest nõustus venelaste osalemisega olümpiamängudel. Kas see tähendab, et otsus on langenud ja venelased võivad nüüd naasta igasugustele rahvusvahelistele võistlustele, sellest räägime Postimehe otsesaates Eesti olümpiakomitee peasekretäri Siim Suklese ja spordiajakirjanik Ott Järvelaga.