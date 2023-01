Miks uimastivaba maailma loomine läbi kukkus? Mida ja kelle jõupingutusi läheb vaja, et narkootikumide üledoosi tõttu ei sureks 2030. aastal Eestis enam ükski inimene ja uimastite tarvitamine oleks püsivas langustrendis? Kas see riigi poolt võetud eesmärk on saavutatav? Stuudios on Tervise Arengu Instituudi narkomaania ja nakkushaiguste keskuse juht Aljona Kurbatova.