Kuigi mitmed riigid on teatanud valmisolekust anda Ukrainale Leopard 2 tanke, on see siiani takerdunud Saksamaa vastuseisu tõttu. Miks sakslased vastu on ja kui palju neist tankidest võiks Ukrainale kasu olla, sellest räägime Postimehe «Sõjastuudios» strateegilise kommunikatsiooni eksperdi Peeter Taliga.